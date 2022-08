Piquete de costillas, por qué es tendencia en redes y pone a pensar a algunas parejas

CIUDAD DE MÉXICO.- El piquete de costillas se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que varios usuarios comenzaran a especular sobre lo que sucede con las personas que tienen una relación cuando están en lugares donde no coinciden con su pareja como el trabajo, escuela, etc.

Mencionan que ante la ausencia de la pareja, existe la posibilidad de que un compañero le pique las costillas, lo que ha sido calificado por algunos como una manera de coqueteo.

Piquete de costillas, por qué es tendencia en redes

El piquete de costillas suele ser molesto por lo general para muchas personas, por lo que consideran que en los casos en los que generen risas o reacciones opuestas al desagrado, podría dejar espacio a pensar muchas cosas negativas.

Otros usuarios han considerado que ese tipo de acciones quedaron en el pasado o bien que son practicadas con otros fines y más personas, no solamente hacia quienes se sienten algún tipo de atracción.