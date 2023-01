Pide faltar al trabajo por muerte de su tío, le dicen que no por ser familiar de tercer grado

Perder a un ser querido es de lo más difícil para cualquier persona, está situación le ha tocado vivir a la usuaria de Twitter -@saldyard-, quien dio a conocersu historia y la respuesta que le dieron.

La mujer no creía lo que le estaba pasando, entonces optó por subir una captura de la conversación que mantuvo con su jefe generando un debate en Twitter.

La publicación revela una captura de la conversación que tuvo por WhatsApp con su superior y le puso la siguiente descripción: "¿En qué pu… planeta es normal esto? Acaba de morir mi tío y esta es la respuesta de mi jefe". En la captura se puede ver que le joven avisa: “Acaba de morir mi tío”, a lo que su líder le responde al leer el mensaje: “Lo siento mucho, Pepi”.

Hasta ahí todo va de manera normal y luego la mujer le dice que el velorio sería esa misma tarde, a lo que su jefe respondió algo que causó la indignación a la trabajadora.

"A ver si podemos hacer para que salgas un poco antes. Los familiares de tercer grado no son motivo de ausencia", le comentó el jefe.

La publicación ha causado molestia en algunos de los usuarios y otro sector opinaba que son cuestiones de leyes laborales, indica Milenio.

“Lo siento mucho. Así es el capitalismo que tanta gente defiende. El dinero y la producción por encima de las personas y los sentimientos”; “Que tristes las leyes y la falta de empatía”; "Por ley" precisamente por ley y por dejar nuestra humanidad de lado es que el planeta es una mie**a!”; se lee en respuesta al tuit de la joven.

Por otro lado, algunos internautas justificaron la respuesta del jefe y dijeron que no se trata de tener empatía.

“No tiene nada que ver con ser buena persona o no. Hay empresas que no puedan asumir el coste de la ausencia o no puedan cubrir el puesto del trabajador para seguir dando servicio”; “Obvio o tu le harías caso a tu jefe que por problemas personales no te puede pagar la liquidación”; “Es una mie**a, pero por ley tiene razón. Ahí luego entra la humanidad de cada uno porque está en su mano darte permiso "extraoficial”; dicen los que apoyan la respuesta del jefe.

La mujer no dijo después si su jefe la dejó salir a dar el último adiós a su tío o si reaccionó a que lo evidenciaran en redes sociales.