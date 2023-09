Perrito vive su primer simulacro

Este 19 de septiembre se llevó a cabo un simulacro a nivel nacional en conmemoración del terremoto que azotó la ciudad de México en el año 1985.

En este simulacro participaron miles de ciudadanos, entre adultos, niños y hasta mascotas, tal es caso de este perrito que se volvió viral en redes, ya que le toco vivir su primer simulacro.

La experiencia de este perrito tras su primer simulacro fue compartido en la plataforma de TikTok en la cuenta de su dueña.

En la grabación se observa a un perrito Bulldog color café, bajando las escaleras de un edificio para salir a un punto seguro en la parte de afuera.

El clip ya acumula miles de reproducciones y comentarios entre los que destacan:

No corro, no empujó, no ladro, ja, ja, ja"