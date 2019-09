Perrito que perdió la vista intenta salvar a delfín varado en una playa

La mañana del pasado sábado 21 de septiembre un delfín quedó varado a las orillas de Rockaway Beach mientras un perrito ciego Shar-Pei intentaba rescatarlo.

El perro ciego de la raza Shar-Pei hacía todo lo posible por devolver al delfín al mar, conmoviendo a los presentes y ahora protagonista de una de las historias más tiernas de redes sociales.

Frankie González, el dueño del perro, señaló que el can tiene once años y corresponde al nombre de Ollie, lo describe como un perro especial y demasiado sensible, indica Chispa.

Foto: G.N. Miller

Describió que se encontraba con su perro caminando por la playa cuando se toparon con el delfín que tenía marcas en su espalda, parecía que un bote lo había golpeado, Ollie se acercó para auxiliarlo.

Sin embargo se mantuvieron alejados entre tres y cuatro metros para no dificultar las labores de rescate que implementaron las autoridades.