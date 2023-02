Perrita se avienta al mar para seguir a viajero que conoció durante 4 días

Federico Di Summa, un joven viajero publicó en su perfil de TikTok (@federico_di_summa) el momento en que la perrita se dio un ‘chapuzón’ para seguirlo.

El cariño de las mascotas es muy grande, por ejemplo: el perro que defendió a un niño del ataque de otro can.

Ahora en TikTok ha destacado el caso de una perrita que se encariñó mucho con un viajero, y cuando él estaba en el mar en una embarcación, la mascota no dudó en aventarse al agua para seguirlo, indica Milenio.

Federico Di Summa, un joven que gusta de viajar, dio a conocer en su perfil de TikTok el momento en que la perrita se aventó al agua para seguirlo, pues no quería separarse de su lado.

“Ella no quería que me fuera... acabábamos de conocernos hace 4 días”, escribió el viajero en el video, donde se puede ver a la mascota caminar por todo el muelle para seguir el trayecto de la embarcación, y al notar que ésta se adentra más en el mar, el can no duda en saltar al agua.

El clip cuenta con más de 6.6 millones de visualizaciones y supera los 3 mil 200 comentarios, la mayoría para saber qué pasó con la perrita, algunos ejemplos son los siguientes:

“Un perrito me hace eso y yo termino de llenar el mar a punta de lágrimas”, “Dime que te la llevaste”, “No juegues, nunca podría dejarla”, “No puedo creer que le hiciste eso (dejarla)”, “¿Está contigo?”, “Estoy llorando”, “Por favor, dime que está en tu casa” y “Un perro salta al océano por ti y lo dejas”.

Federico subió más videos con la perrita, lo que quiere decir que no la abandonó. En uno de los clips, aparece él y otra mujer jugando con la mascota, y encima este mensaje: “Nunca podría volver a estar deprimido. Mi vida está llena de amor; respiro, huelo, pienso y veo amor dondequiera que miro. Tengo una razón para ser amado y para amar”.

También el tiktoker dio a entender que el animalito vive en el hostal donde él se quedó a dormir en sus vacaciones: “Imagina enamorarte del perrito del hostal que hace esto por ti... Volveré por ti algún día”.

La usuaria Safie (@yoquienmaslol_) comentó en uno de los videos que la perrita tiene quién la cuide: “Chicos, la perrita tiene dueño, se llama Katzij y está bien”.