Pareja creía que no podía tener hijos pero descubrieron que estaban teniendo sexo de manera incorrecta; la esposa seguía siendo virgen

A un matrimonio desesperado por tener un bebé le dijeron que habían tenido relaciones sexuales de manera incorrecta durante cuatro años, razón por la cual no lograron concebir mientras lo intentaban.

La pareja, que no ha sido identificada, pero que tiene 26 y 24 años, buscó asesoramiento profesional después de no lograr quedar embarazada, a pesar de tener relaciones sexuales con regularidad. Sin embargo, las alarmas sonaron cuando los médicos descubrieron que la esposa era virgen. Luego admitió que el sexo siempre era "generalmente doloroso" para ella, informó el medio británico The Mirror.

El obstetra Liu Hongmei dijo:

La pareja era muy joven, el hombre tenía 26 años y la mujer 24. Estaban muy sanos, pero, a pesar de estar casados durante cuatro años, no podían concebir. Su familia les estaba causando mucho estrés debido a eso", añadió.

Mientras preguntaba sobre el historial médico de la esposa durante la visita, a Liu le dijeron que la pareja tenía relaciones sexuales con regularidad.

Sufría con la esperanza de quedar embarazada

La esposa también reveló que la experiencia siempre fue "inusualmente dolorosa" para ella, pero que la sufrió con la esperanza de quedar embarazada. Los síntomas de la mujer llevaron al doctor Liu a creer que podría haber padecido algún tipo de enfermedad ginecológica. No obstante, Liu dijo que quedó "sorprendida" cuando un examen reveló que su esposa era virgen.

Según el Guiyang Evening Post de China, la "experiencia" de Liu la llevó a inspeccionar el ano de la mujer. Fue entonces cuando se dice que el médico se enteró de que la pareja había estado practicando sexo anal por error durante cuatro años, por lo que no había logrado concebir. Según se informa, el doctor Liu entregó a la pareja, de la ciudad de Bijie, en la provincia de Guizhou, suroeste de China, cada uno un manual de educación sexual.

También les dio "directrices" antes de enviarlos a casa. El consejo pareció funcionar, ya que la noticia del embarazo de la esposa llegó apenas unos meses después. Según los informes, informaron a la doctora ahora jubilada que finalmente estaban embarazadas, enviando 100 huevos y una gallina viva como obsequio a su antiguo hospital.

Cuatro años de matrimonio y ni el marido ni la mujer sabían cómo quedar embarazados. Las parejas que carecen de conocimientos generales son muy raras". Y añadió: "Pero no es raro que las personas carezcan o tengan ideas erróneas sobre el conocimiento sexual".

