Papá construye un tren con barriles para jugar con sus hijos

Cuando se trata de generar bienestar para los hijos, madres y padres son capaces de hacer cosas sorprendentes. Esto ya lo vimos con el papá que aceptó ser modelo de uñas para el trabajo final de su hija o la mamá que al ver que no llegaban los invitados a la fiesta de sus pequeños, compartió la invitación en redes sociales.

En Yucatán recientemente sucedió otra muestra de amor paternal: un hombre construyó un trenecito con varios barriles para jugar con sus hijos. El resultado de inmediato se volvió viral en Facebook.

El padre de familia, conocido como Huacho, es originario de Maní, ciudad ubicada al sudeste de Mérida, y fue captado por sus vecinos mientras jugaba con sus pequeños en este invento, indica Milenio.

Destaca que el hombre construyó el trenecito haciendo uso de su motocicleta y 3 barriles de metal, que cortó de los lados para dar forma a los asientos y unió con varias vigas y plataformas de acero.

"El señor todas la tardes recorre las calles de su localidad arrastrando con su moto el improvisado e ingenioso tren", compartió el Canal 10 de la Chontalpa, televisora local, en sus redes sociales.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y exaltaron el ingenio del padre, por ejemplo:

" Un padre que quiere a sus hijos y hace lo posible por verlos felices sin pretextos", "Muy ingenioso, ese es un buen padre" y "Ese es el amor de un padre por lo hijos: hacer lo inimaginable".

"Tuve gemelos y es un poco complicado atenderlos a los 2, y se me hace más fácil darles un paseo en moto. Igual tengo una hija y no puedo llevarlos a los 3. Vi un prototipo en internet y de ahí tomé la idea. (...) A ellos les encanta, no se quieren bajar y todos los días quieren paseo", contó Huacho a TV Azteca Yucatán.