Olvida sus audífonos en el avión y los rastrea hasta la casa de un trabajador del aeropuerto

Se sabe que hay personas que rastrean su equipaje cuando las aerolíneas no pueden encontrarlas, pero hay un nuevo caso donde una pasajera siguió una de sus pertenencias hasta la casa de un trabajador del aeropuerto.

De acuerdo al diario CNN, Alisabeth Hayden que regresaba a San Francisco, Estados Unidos, de un viaje a Tokio luego de visitar a su esposo que fue destinado ahí por el Ejército, perdió de vista sus AirPods al bajar del avión.

La mujer se dio cuenta que le habían robado sus microauriculares de Apple al descender del avión, porque dice, fue la penúltima en bajar y notó que había olvidado su chamarra en el asiento, por lo que pidió a la azafata regresar por ella, pero no la dejaron.

"Dijo que no: la ley federal me exigía que bajara del avión y me parara junto a ella a donde se llevan los cochecitos. Estaba cansada, ella dijo que me la traería, le dije que estaba bien".

Luego de que le entregó su chaqueta, la mujer tomó otro vuelo a Seattle y en ese momento vio que "los bolsillos estaban abiertos y mis AirPods no estaban".

Con la app de "Find My" pudo rastrear los dispositivos Apple y vio que seguían en el aeropuerto de San Francisco, después ya estaban en movimiento, "tomando capturas de pantalla, todo el tiempo, vivo a una hora de Seattle, y una vez que llegué a casa, todavía estaba tomando capturas de pantalla".

El localizador reveló que aparecían en la zona de carga de la aerolínea, por lo que no era probable que los tuviera un pasajero, de ahí se hallaban en la Terminal 2, luego en la Terminal 3, luego se aparecían en la carretera 101 y al final en un área residencial de la Bahía, donde estuvieron tres días, indica Milenio.

"Utilicé todas las vías de comunicación posibles y obtuve la misma respuesta: Lamento lo que le ha pasado", dice.

Entonces marcó los AirPods como perdidos en la aplicación para que, quien los tuviera, escuchara un mensaje diciendo que eran de ella y dando su número de teléfono, indica Milenio.

En tanto, la aerolínea primero dijo que lamentaba que hubiera perdido sus pertenencias en su vuelo, a lo que ella respondió que "no las perdí, un empleado me negó la posibilidad de obtener mi chaqueta y ahora mis AirPods de 250 dólares están perdidos".

Después de tres días estuvo monitoreando sus microauriculares que aparecían "en casa de este hombre. Deberían haberse apagado, porque no los había cargado antes de mi viaje, pero seguían recibiendo una notificación de que habían sido 'vistos', lo que significaba que alguien había conectado su iPhone a los AirPods".

Y tras 12 días de seguimiento, Hayden pudo tener de regreso sus dispositivos de Apple, aunque no en buen estado, "parecen haber sido pisoteados. Estaban envueltos en un trozo de plástico de burbujas del tamaño de papel higiénico".

"Puede que a la gente normal le parezcan sólo unos AirPods, pero para mí son un salvavidas con mi marido y significan algo diferente", finalizó.