No me hace menos niño: Conmueve Gabriel ante críticas por poner uñas para cubrir operación de su hermano

NUEVO LAREDO, Tamaulipas.- "Poner uñas no me hace menos niño", dice Gabriel Aarón Quimbar, niño que se volvió viral al poner uñas acrílicas para juntar dinero para la operación de su hermanito, ante críticas y ataques que ha sufrido por lo que hace.

Este día en redes sociales, el niño Gabriel publicó un mensaje en el que reveló que fue atacado, criticado y amenazado por aplicar uñas y hacer rifas con tal de apoyar a su mamá y hermano, un bebé que requería cirugía.

"Fui insultado por hacer pedicura que por que no tengo edad que me puedo hacer gay fui atacado y criticado por un baile que hice ayer"

Conmueve niño ante críticas por poner uñas para ayudar a su hermano



"Yo no pararé, no me detendré", dijo Gabriel ante las críticas y manifestó que luchará, porque aunque es niño es "inteligente, fuerte y también me gusta el maquillaje... eso no me hace menos niño", sentenció.

El niño finalizó explicando que todo eso lo escribió desde su corazón y que se quedará solo con lo bonito como dicen su mamá y todas las personas que lo apoyan.

"Gracias, gracias con todo mi corazón", fue el emotivo final con el que el niño Gabriel agradeció a todos los que lo apoyan en su proyecto.



El niño compartió también que se sentía triste al pensar que su hermanito tenía dos cirugías más, por lo que las redes le dieron todo su apoyo y aliento para hacerle ver que ambos son muy fuerte.