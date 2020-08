¡No es tu amiga de Facebook! La mujer hostigada por errada teoría

LEÓN, Guanajuato.- Las redes sociales, y en este específico caso, Facebook, suelen causar bastantes dudas entre sus usuarios y de ahí parten teorías. Por ejemplo las de contactos, solicitudes de amistad e incluidas personas que quizás conozcan.

Algunas van desde quienes podrían revisar tu perfil y por ende aparecerte entre las sugerencias de amistad, sin embargo, el caso del perfil de Selena Delgado López se salió de control, ya que diferentes páginas de la propia plataforma han compartido y difundido la teoría de que ella "es amigo de todos" en dicha red social.

A lo que se refieren es que supuestamente todos la tienen agregada entre tus amigos, y que probablemente se debía a un error de Facebook, no obstante, la suposición inició solo por el hecho de ver que se le puede enviar mensaje.

Aprovechando esta situación y creyendo en lo difundido, bastantes usuarios han enviado un sin fin de mensajes a la persona en cuestión, comentado sus fotos, etc. Pero no podrían estar más equivocados, ya que se debe a una configuración de su perfil en la que tiene activados los mensajes a usuarios que no tiene agregados.

Prueba de ello fue la contestación de la mujer a uno de los tantos y tan insistentes mensajes que recibió por la situación.

Además, al buscar entre la lista de amigos, la mujer no le ha aparecido a ninguno de los que han afirmado "ser sus amigos en Facebook".