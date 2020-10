Niña que solo comía nuggets de pollo se cura tras ser hipnotizada

Una niña británica que solo comía 'nuggets' de pollo ha sido curada tras recurrir a la hipnoterapia, la madre de la menor, asegura que el rechazo de su hija por otros alimentos se desarrolló cuando era una bebé. "Llegó al punto en que irse de vacaciones era una pesadilla si no había 'nuggets' de pollo".

Después de que durante un viaje a Turquía la niña estuvo prácticamente sin comer una semana pues no encontraban su comida preferida, la madre acudió a un especialista en nutrición, que le aseguró que la niña era "quisquillosa" y que el problema sería superado con la edad.

"Como madre, no me lo creí, porque veía el miedo en sus ojos cuando tenía comida nueva frente a ella. Perseveramos, pero ella no estaba probando nada nuevo en absoluto", agregó la mujer.

Por este motivo, Lesley recurrió al hipnoterapeuta cognitivo conductual David Kilmurry en busca de ayuda, quien explicó que la menor tenía un trastorno alimenticio que podía ser solventado tras ser hipnotizada y desde entonces, la madre asegura que su hija puede llevar una dieta más equilibrada.