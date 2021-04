Niña pelea a golpes por ganar el ramo en una boda, se hace viral

En TikTok podemos encontrar videos de todo tipo que nos aseguran pasar un buen rato, los cuáles van desde los más impresionantes hasta los más divertidos; tal es el caso de una niña que se ha vuelto una sensación luego de que se publicaran las imágenes de la gran pelea que tuvo por ganar el ramo de la novia en una boda.

Y es que en algunos países como México, una de las tradiciones en las bodas es que la novia aviente su ramo a las demás invitadas, esperando que quien lo atrape sea "la siguiente en contraer matrimonio". Te compartimos uno de los videos más divertidos que verás hoy.

El divertido video fue compartido por el usuario @jenngl2 y ya suma más de tres millones de reproducciones y 100 mil likes, y es que esta niña luce encantadora luchando contra dos mujeres por el ramo.

En las graciosas imágenes virales podemos ver cómo la pequeña se niega a soltar el ramo, al igual que las otras dos mujeres, quienes entre forcejeos se van moviendo por el centro de la pista esperando que las otras dos cedan. Sin embargo, la menor incluso se cuelga de las adultas y les suelta un par de patadas intentando ser la vencedora, indica Milenio.

Lo malo es que el video termina antes de que podamos descubrir si la niña se quedó o no con el ramo y hasta ahora no existe una segunda parte para averiguarlo. Aún así, no podemos negar que esta divertida niña nos regaló un momento inolvidable, al igual que a toda su familia.