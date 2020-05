Nace gatito con dos caras y 'roba suspiros' en redes sociales

Las fotografías y videos de gatitos son una de las búsquedas más populares en internet para pasar el tiempo libre durante el confinamiento. De vez en cuando surgen historias en redes sociales que te recuerdan las razones por las que los felinos son excelentes compañeros de los humanos e, incluso, te llevas una que otra sorpresa al conocer la vida de gatos con extrañas personalidades.

Aunque sea difícil de creer, existen gatos que nacen con dos caras, por supuesto que los casos son muy pocos. En Oregon, Estados Unidos, una familia se sorprendió luego de que su gata diera a luz a un gatito con dos rostros, al cual llamaron Biscuits and Gravy, así informó Kyla King al medio Koin-TV en Portland.

a mujer contó para este mismo medio que está enseñando que el gatito de dos caras come, bebe y respira con sus dos bocas y dos narices. Además, relató que en una ocasión, Biscuits and Gravy se alimentaba con una de sus bocas, mientras con la otra maullaba. "Me aseguró de que está comiendo porque no sabe muy bien cómo amamantarse con dos bocas, intento alimentarlo. Haré lo mejor que pueda", dijo Kyla King.

Este tipo de gatos son conocidos como Janus y, según dijo Kyla King no suelen vivir demasiados años, por lo que comentó estar al pendiente de todo lo que necesita para darle la mejor calidad de vida. La mujer comentó que algunas personas han intentado adoptar a su gato, pero su familia decidió quedarse con él.

¿Por qué se conocen como Janus? Aunque, es verdaderamente extraño encontrarse con gatos de dos caras, estos son llamados como el dios romano Janus, el cual era representado con dos rostros: uno mirando hacia el pasado y otro al futuro, indica Milenio.

Se dice que es el dio de los comienzos y finales. Sin duda los felinos son grandes compañeros de los humanos, incluso, los científicos han determinado varias razones por las que es saludable para los humanos vivir con un gato.