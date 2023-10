Mujer termina con su novio porque le regaló un viaje en crucero de cumpleaños: "Me mareo mucho"

Una mujer ha revelado que decidió romper con su novio de mucho tiempo después de descubrir que él le había comprado un viaje en crucero de lujo para su cumpleaños.

Al explicar que su familia y amigos la habían estado lamentando por su postura sobre el regalo, admitió que necesitaba algo de validación para asegurarse de que no se estaba volviendo loca, por lo que decidió compartir su experiencia en Reddit.

Ella escribió: “Se acerca mi cumpleaños y hace tres días descubrí cuál sería el regalo de cumpleaños que me hizo mi novio: boletos para un crucero".

Su hermana reveló la noticia pensando que yo estaría emocionada, pero no es así… Sé que sueno muy desagradecida, pero no lo soy. Este regalo simplemente me demuestra que las cosas nunca cambiarán... Lo primero es que este regalo no es para mí. No me gustan los cruceros porque me mareo muchísimo y nada de lo que hago me ayuda. También le dije lo que quería hacer para mi cumpleaños, que era ir a un festival del Renacimiento. Ya me tomé una semana libre en el trabajo como preparación para ir a esta feria. He comprado boletos y he estado ahorrando mes a mes para poder gastar dinero sin que afecte las finanzas de casa. ¿Por qué reservaría entradas al mismo tiempo que yo saldría para ir a este festival? Además, este crucero no fue nada barato, así que básicamente es dinero desperdiciado porque no voy a ir”, dijo la mujer.

Él no la escuchaba

Harta, la mujer explicó que antes le dijo a su novio que sentía que él no la escuchaba y sólo le compra regalos que a él le gustaban.

Lo amo, pero ya terminé. Esta ha sido una conversación recurrente en nuestra relación de dos años y medio. Lo siguiente que hay que hacer es hablar de esto y poner fin a las cosas”.

La mujer finalizó su post agregando: “El esfuerzo que hizo me entristeció porque eso significa que podría haberse esforzado un poco en las cosas que sí me gustan. Si me hubiera comprado una entrada para el festival Renfaire o accesorios en línea o incluso una pieza de un conjunto que tuviera que ver con Renfaire, me habría hecho feliz todo mi mes. Habría significado que me escuchó y me consiguió algo que me interesaba. Ya ni siquiera estoy molesta. No siento nada por esto”.

La gente no tardó en comentar la publicación de la cumpleañera, y, aunque la gran mayoría estuvo de su lado, también fueron muchos los que criticaron su postura y la tacharon de “malagradecida”.

