Mujer se da cuenta del extraño síndrome que padece luego de hacerse viral en TikTok

El ser humano en su vida puede encontrar varias anomalías o condiciones que afecten su salud y ahora en la plataforma TikTok una mujer habló sobre la condición de ojo de muñeca que padece.

Una mujer extranjera habló en TikTok sobre la condición que padece y pidió apoyo en las redes sociales porque no sabía de otra persona que tuviera el mismo síndrome que ella.

La mujer dio a conocer que toda su vida padeció esta condición, la cual no sabía qué era, pues ya había intentado informarse pero no se acercó a la respuesta, además de que no conocía a nadie con eso, indica Milenio.

“Tengo esta condición que he tenido toda mi vida y nunca he conocido a nadie que la tenga. He intentado buscarlo en Google y de verdad que no he podido encontrar nada”.

Y agregó: “No puedo encontrar qué es, así que he vivido con esto toda mi vida. Le enseñaré qué es para que la gente de alrededor del mundo pueda conectar con otras personas que también les pasa lo mismo. Por favor, díganme que a alguien más le pasa esto”.

En la descripción actualizó que finalmente alguien le dijo cómo se llamaba el padecimiento que tenía y preguntó que dónde estaban las personas como ella.

"Desde que grabé esto, descubrí que es el síndrome de Marcus Gunn. ¿Dónde está la comunidad de otras personas que no pueden masticar chicle sin preocuparse de que otros piensen que están teniendo un derrame cerebral?".

La mujer encontró en redes sociales que no era la única, pues en el clip varios usuarios dieron testimonio de también padecer esa condición.

“¡¡Yo también lo tengo!! Y tengo la mayor inseguridad de comer frente a extraños por eso”, “A mis muñecas les pasa lo mismo”, “Mi mama lo tiene, cada vez q come parece esas muñecas q se les va el ojo”, “Síndrome de marcus gunn, por mal dirección del nervio trigémino (masticación) hacia el nervio oculomotor que controla el músculo del párpado”, comentaron algunos.