Mujer llora porque le cancelaron la cita de uñas; la critican en redes: "mucha fuerza guerrera"

Una joven de Argentina causó furor en las redes luego de romper en llanto por perder su cita para las uñas.

En redes la joven se volvió viral y fue criticada luego de haber publicado el video con su amarga experiencia y la frustración que sentía porque su manicurista le canceló de último momento.

Al parecer la joven pidió turno, pero la mujer encargada del negocio no lo tomó por error y le informó que simplemente no podría atenderla. Hecho que frustró a la joven y ésta decidió utilizar las redes para aliviar un poco lo que sentía, indica Milenio.

"Son las 08:00 de la mañana y estoy en la puerta de la idiota que me iba a hacer las uñas hoy y me acaba de decir que no me va a atender porque no me tomó el turno la estúpida", relató.

Agregó: "No puedo creer que estoy llorando por esto, encima me voy a Córdoba... tengo que tener esta uña horrible, toda fea".

La mujer ya tiene casi 150 mil likes y más de mil 700 comentarios, pues al parecer su dilema causó revuelo en los usuarios por lo consternada y molesta que se veía en el clip.

Los internautas la criticaron duramente por hacer 'una tormenta en un vaso de agua', pues no paraban de hacerle comentarios sarcásticos como los siguientes:

"Ay no, mi padre me quiere llevar a París en mi cumpleaños!!!".

"Este audio es una joyita".

"Animo mucha fuerza guerrera, saldrás de esta".