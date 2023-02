Mujer exhibe a su suegra tóxica, quería 'opacarla' en su boda

El testimonio de una mujer se hizo viral en TikTok, ya que publicó que su suegra quiso opacarla el día de su boda en Estados Unidos, pues se vistió de blanco también el día de la ceremonia.

Jasmine Hopper dio a conocer los incómodos momentos que vivió con su suegra el día de su boda ya que la suegra llegó con un vestido blanco sin importar que había indicaciones para que nadie acudiera así.

“Entonces, el día que fuimos a comprar un vestido de novia, mi suegra estaba allí con nosotros. Elegí uno estilo sirena con encaje de lentejuelas. Quería lucir hermosa el día de mi boda, quería usar algo con lo que pudiera sentirme sexy”, expresó.

Aquel día todo iba bien, se peinó, vistió y maquilló con la intención de estar espectacular ese día especial. Sin embargo, se llevó una mala sorpresa cuando la suegra llegó vestida con un vestido muy similar al de ella, indica Milenio.

“Nadie podía distraerme. Había una sola cosa, ni siquiera usar un vestido blanco que pudiera distraerme, entonces, cuando ella estaba usando ese vestido y, prácticamente, apareció con el mismo vestido que yo, realmente, no tuve otra reacción que no fuera ‘huh’. Tal vez ella no debería usar eso. Eso es raro... recuerdo que mi hermana dijo: ‘¿quieres que le derrame un poco de vino?’ no quiero causar ningún problema, este es mi día”, agregó.

El trago amargo terminó y cuando vio las fotos del matrimonio se dio cuenta que en realidad todo estaba mal. El vestido de su suegra era muy similar al de ella. Además, le mostró las imágenes a su esposo para que se diera cuenta:

“Estábamos tan concentrados en que era el día de nuestra boda y queríamos pasar un buen rato y estamos enamorados el uno del otro, que lo que ella vestía no nos desconcertó. Ni siquiera puedo expresar con palabras lo avergonzada que estoy ahora que mi suegra usó el mismo vestido que yo el día de mi boda. Me duele el alma. Todo en lo que puedo pensar es en la perra tonta que tenía puesto mi vestido”, comentó.

Finalmente, cuando confrontaron a la suegra, la mujer dijo que en realidad su vestido era beige y que no se parecía, algo que era falso:

“No estoy ciega y tampoco lo están todos los que conozco. Era un vestido blanco, era absolutamente un vestido blanco, uno de lentejuelas, encaje, estilo sirena, como el mío”, reiteró Jasmine.

Como era de esperarse, el video se hizo viral rápidamente con múltiples comentarios, reacciones y reproducciones.