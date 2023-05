Mujer deja su fortuna a su loro en vez de a sus hijastros en el Reino Unido

REINO UNIDO.- Una historia que parece sacada de una telenovela ha cobrado relevancia en el Reino Unido, donde una mujer llamada Maureen modificó su testamento para quitarle su herencia a sus hijastros y dejársela a su amado loro. Todo ocurrió 11 días después de la muerte de su esposo, padre de los tres afectados y de su hijo biológico Brett McLean.

El testamento original establecía que el patrimonio de 300 mil libras esterlinas fuera dividido en cuatro partes iguales entre los cuatro hijos. Sin embargo, Maureen se aseguró de dejar todo en manos de Brett McLean, quien cuidaría de su mascota con ese dinero. Cuando falleció Maureen en 2019, el enfrentamiento legal comenzó.

La situación fue resuelta a favor de Brett McLean en el tribunal del condado del centro de Londres, donde se argumentó que Maureen no tenía la obligación legal de heredar a sus hijastros por igual, ya que no existía un acuerdo escrito entre ella y su antiguo esposo. Sin embargo, los demandantes, Ian, Sean y Lorraine, impugnaron esta decisión y buscarán justicia en el Tribunal Superior.

Los hijos de Reginald y Maureen están convencidos de que la mujer uso a su amado loro como pretexto para quitarles el dinero, que ahora está en manos de Brett, quien incluso vive en la antigua casa de sus padres en St Leonards, donde la mascota sigue recibiendo todos los cuidados que necesita. Mientras tanto, los demandantes siguen en su lucha judicial para recuperar lo que consideran suyo.

En cuestión de tiempo cuando se dio a conocer esta historia en Internet las personas comenzaron a expresar que la villana del cuento era en efecto la madrastra, pues no tenía ningún derecho de cambiar la herencia que ya tenían gracias a su padre.

"Este nivel de maldad de la señora es extremo", "Esto resultó ser toda una telenovela y la madrastra es la mala", "La madrastra no tuvo corazón con sus hijastros, muy mal", "Es obvio que lo del periquito es falso, solo no quería repartir el dinero", "Yo estaría igual de enojada que ellos, era su dinero", "Estoy seguro que la señora cuando murió no fue al cielo" y "Así se ve la maldad, fueron algunos de ellos".