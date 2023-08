Mujer arremete contra empleada doméstica por faltar a su trabajo: ‘voy a tener que lavar yo’

Hermosillo, Sonora. –En redes sociales, un video protagonizado por la influencer Melissa Elias ha causado revuelo y controversia. En el video, la joven se mostró visiblemente molesta debido a la ausencia de su trabajadora doméstica, quien no acudió a realizar la limpieza en su hogar en el día previsto. Este incidente ha suscitado incomodidad y críticas en las redes, donde algunos usuarios la han tildado de clasista, arrogante e insensible.

Elias, que cuenta con alrededor de 92 mil seguidores en Instagram, optó por poner su cuenta en modo privado tras recibir comentarios negativos por su actitud hacia la empleada doméstica. En el video, expresó su enojo desde temprano en la mañana al notar la ausencia de la persona encargada de la limpieza, quien no respondió a sus mensajes ni ofreció aviso previo.

La influencer expresó su frustración a sus seguidores, declarando: "Estoy molesta desde que amaneció porque la persona que me ayuda con la limpieza no vino hoy por su propia decisión, no me respondió, y me molesta que planifiques tu día alrededor de alguien y esa persona simplemente no aparezca". Su enfado fue evidente en el video, donde también mencionó haber preparado una lista de tareas para la trabajadora.

En su relato, Elias se quejó de tener que asumir responsabilidades que normalmente no hace, como lavar los platos y su ropa, debido a la ausencia de la trabajadora ese día. Aunque había dejado los platos sin lavar en espera de que la empleada lo hiciera al día siguiente, ahora se veía obligada a realizar esas tareas ella misma.

Redes critican a joven por ‘clasista’

La reacción de los usuarios en línea fue mayormente desaprobatoria. Muchos consideraron excesiva la respuesta de la influencer ante la situación, argumentando que las tareas que lamentaba eran actividades simples que podía realizar por sí misma.

Además, criticaron su decisión de insultar a la trabajadora doméstica en su video, destacando que no era necesario recurrir a tales términos y que un trato más respetuoso habría sido más apropiado.