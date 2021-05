Millennials no creen en Dios pero sí en los horóscopos

ARIZONA.- Los millennials creen cada ves menos en Dios pero cada vez más en los horóscopos, encontró un estudio del Centro de Investigaciones de la Universidad Cristina de Arizona.

El análisis sostiene que los millennials no han pasado a tener una mayoría de pensamiento crítico y científico, sino que se han refugiado en los horóscopos y teorías new age populares, como creer en el karma, pero sin profundizar realmente en el concepto.

Para efecto del estudio se entrevistaron a miembros de la Generación X (nacidos entre 1965 y 1982), y millennials nacidos entre los ochentas y principios de 2002.

El 43% de los millennials no sabe, no le importa o no cree en la existencia de Dios; mientras que el 44% piensa que Satanás es real e influyente en el mundo.

En el estudio comparan a los millennials con la Generación Baby Boomer (nacidos entre 1946 y 1964), entre los que apenas el 28% no creía en Dios, reportó Televisa News.

Y que sólo un 26% de la generación X cree que al morir irán al cielo si confiesan sus pecados y aceptan la existencia de Jesucristo; mientras que en los millennials, solo creen eso el 16%.

A pesar de no creer en los dogmas religiosos, la Generación X sí creen en principios éticos básicos. Por ejemplo, el 90% creen que es muy importante tratar a los otros como les gustaría que los traten a ellos.

La mitad de los millennials creen en la regla ética anterior y piensan que la venganza es aceptable.

Aprueban aborto y consideran reencarnación como posibilidad real



El estudio indica que los millennials tienen muchas más probabilidades de aceptar un aborto “para reducir las cargas económicas y emocionales”, aceptan el sexo prematrimonial sin problemas morales y consideran la reencarnación como una posibilidad real.

Tienen un pensamiento crítico contra las cargas fiscales, no les importa la existencia de Dios, creen en los horóscopos y piensan que podrían ser una guía para su vida, creen que existe una injusticia económica que le da más a un grupo privilegiado que a la mayoría, y en el karma.

El millennial también cree que en la evolución como principio de la creación y que la Biblia no es “la palabra de Dios”.

A pesar de lo anterior, curiosamente todavía la mayoría de los millennials y miembros de la Generación X se definen a sí mismos como cristianos.