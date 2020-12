Mesera renuncia porque los comensales no quieren usar cubrebocas

Una mujer, que trabaja como empleada del restaurante Denny’s, se viralizó luego de renunciar por la frustración que le provocó un par de clientes que se negaban a usar cubrebocas, argumentando “discriminación religiosa”.

En un video captado por los mismos comensales, se puede ver a la mesera de Denny’s cuando recibe a los clientes, quienes comienzan a citar la “Ley de Derechos Civiles de 1964” como argumento para no usar cubrebocas.

El hecho causó molestia en la mesera, quien deja los menús del restaurante sobre una mesa y renuncia, mientras se dirige a la puerta.

“¿Saben qué? ¡renuncio! ¿Qué pasa con ustedes?”, se le escucha decir a la mujer.

“Ya no trabajo más en este lugar. Estos chicos no quieren usar máscara y estoy cansada de sentirme así”

Después de que la mesera renunciara, uno de los hombre la acusa de “discriminación”,

Tras la discusión con la empleada, el gerente del lugar salió para decirles a los comensales que si no portaban la mascarilla no se les podría dar el servicio, indica 24 Horas.

“Lo siento, pero no pueden pasar si no usan mascarilla. El gobernador dijo: ‘sin mascarilla no hay servicio'”, alega el gerente.

Sin embargo, el hombre que toma el video continúa discutiendo que existen “leyes” que le permiten no usar el cubrebocas por su religión, pero el gerente no cede ante los argumentos del sujeto.

“Señor, la Ley de Derechos Civiles dice que podemos reclamar una exención religiosa por no usar una máscara, no estamos enfermos”, le dice al gerente, sin que éste apruebe el argumento. “Está bien, entonces ha perdido nuestro consumo”, finaliza el hombre antes de salir del lugar.

Por su parte, un portavoz de Denny’s declaró ante un periódico local, su postura sobre el hecho.

“Denny’s está al tanto de la situación que involucra a un empleado y dos invitados que se negaron a usar cubrebocas en su ubicación de Franklin Park, Illinois, (EU). Si bien entendemos que algunos pueden sentir que están exentos de ciertos mandatos, en Danny’s, la seguridad de nuestros empleados e invitados es nuestra máxima prioridad y siempre cumpliremos con todas las regulaciones y pautas aplicables para garantizar que se cumpla con la prioridad. Esta pandemia ha afectado especialmente a la industria de los restaurantes y a quienes trabajan en ellos, y pedimos que quienes elijan salir a cenar respeten el arduo trabajo y la resistencia de estos trabajadores al adherirse a las pautas de salud pública, así como a las políticas de restaurantes individuales. Esperamos que estos requisitos ya no sean necesarios, pero hasta entonces, continuaremos actuando en el mejor interés de la salud y el bienestar de nuestros huéspedes.

Aunque el hecho ocurrió en septiembre, el video fue recientemente publicado en las redes sociales, causando polémica entre los usuarios.