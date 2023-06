Mariachi crea la versión canina de la canción "Amigo" de Roberto Carlos en honor a Scooby

Un mariachi creó la versión canina de la canción "Amigo" de Roberto Carlos en honor a Scooby, el perrito cruelmente asesinado, el cual sufrió graves quemaduras por ser lanzado en aceite hirviendo, el hecho sucedió en Tecámac, Estado de México.

Esta canción se dio a conocer a través de la cuenta oficial de TikTok del mariachi @angelortizysumariachi, la cual se puede leer en las descripciones que es honor en Scooby, hace un llamado a decir no al maltrato animal y también la melodía va dedicada aquellas mascotas que ya no están con nosotros.

El video de la canción no tardo en volverse viral y usuarios en TikTok aplaudieron el gran ingenio del músico por dedicar tan bellas palabras para Scooby (Benito).

Tú eres lomito del alma, mi amigo canino. En cada paseo y momento estás siempre conmigo. Aunque eres perrito, también tienes alma de niño. Aquel que me lame, me muerde y me da su cariño. Peludito he de decir. Que tú eres un angelito, porque tú me haces sentir que eres mi mejor amigo”