Maestro llega a salón de clases con frases de asaltante

Un maestro se volvió viral en redes sociales, ya que a su llegada al salón de clase, utilizó la típica frase de los asaltantes ‘iya se la saben!' , esto lo hizo con el fin de jugarles una divertida broma a sus alumnos.

En la ciudad en México, cuando los maleantes se suben asaltar el transporte público, dicen dicha frase.

El video fue compartido a través de tiktok por medio de la cuenta @el_profe_randy.

En la grabación se puede observar alumnos, al parecer de educación básica, esperando a su profesor de clases, de pronto, el docente abre la puerta del aula y con la angustiante frase de asaltos saluda a sus estudiantes.

¡Ahora sí, ya se la saben! Libreta y pluma en mano. No miren arriba porque se me quedan sin recreo, ¡eh! ¡Rápidito!, quien no tenga trabajo se le corta un listón. iYa se la saben! ¡No vean para arriba!', dice el maestro”.