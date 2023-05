Maestra estadounidense impactada con todos los usos de 'quedar' en español: "la más versátil de todas"

Una maestra de Estados Unidos se ha vuelto viral en su cuenta de TikTok -@jmadsj123- luego de que en un clip diera a conocer que alucina con los diversos usos de una palabra en español.

Mediante un video que ya se volvió la sensación en TikTok, la profesora de nombre Maddie explicó con ejemplos por qué es la palabra más versátil en el español.

"La palabra 'quedar' en español es probablemente una de las más versátiles que hay", dice. Anteriormente, dio algunos ejemplos de cómo usarla en situaciones cotidianas: "Hoy me voy a quedar en casa", "Esta chaqueta te queda súper bien", "¿Quedamos a las 6 o qué?", "Me quedan como 5 días aquí", "Tía, me quedé sin trabajo", explica.

Posteriormente Maddie dio a conocer que esta palabra puede ser utilizada para indicar que nos encontramos en un lugar físico, que te reúnes con más gente para indicar que te ha quedado algo pendiente, para indicar que algo te sienta bien o para señalar la distancia respecto a algún lugar, indica Milenio.

"'Quedar' es una súper palabra para introducir en tu vocabulario. Es muy importante. Como puedes ver, se puede usar en diferentes contextos", finalizó .