Madre pide show de ‘Bely y Beto’ en el panteón para su hija fallecida

Joven madre pide show de botargas de Bely y Beto en un panteón para su hija que acaba de fallecer, la historia conmueve al internet.

Mediante redes sociales se hizo viral la historia de Karla Jaramillo, la cual provoca un mar de emociones en los internautas.

La joven madre inicia relatando que quería contratar a las botargas de Bely y Beto, pero ella sabía que el lugar podría no ser el más común.

"Lo único que especifique que ocupaba un servicio sencillo solo foto pero en el panteón". Esto porque su pequeña hija acababa de fallecer y quería llevarle ese show, indica Milenio.

"Para llevárselo a mi niña hermosa a ló cual me dijeron que ok que me mandarían los costos... me respondieron que sin afán de ofender querían regalarme el servicio y el día de hoy fueron de todo corazón a bailarle a mi niña".

Pese a lo peculiar de la petición, la empresa de botargas sí asistió al cementerio y realizaron el show para su pequeña de forma gratuita.

Foto: Facebook.

"Muchísimas gracias de corazón, Dios les va a multiplicar grandemente su acción, hicieron muy feliz a mi niña allá en el cielo, no tengo palabras para agradecer su tiempo esfuerzo".

La empresa respondió con lo siguiente: "para nosotros fue un verdadero placer, nuestro lema es fabricando sonrisas y hoy fabricamos una sonrisa aún más especial y hasta el cielo".