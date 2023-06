Libro de Winnie the Pooh instruye a los niños de Texas a protegerse en un tiroteo

Estados Unidos.- Cindy Campos es madre de dos niños pequeños. Un día, su hijo de 5 años regresó a casa emocionado por un libro nuevo de “Winnie the Pooh” que le habían dado en la escuela. De inmediato, le pidió a su madre que lo leyera. Sin embargo, Cindy no pudo contener sus lágrimas al darse cuenta de que el libro no era lo que parecía. Resultó ser una guía que trataba sobre cómo actuar cuando "el peligro está cerca", proporcionando consejos a los niños en situaciones potencialmente peligrosas, como un posible tiroteo.

Con la tapa de color rojo y la imagen del iconico personaje en su portada, este libro fue distribuido recientemente entre alumnos de Estados Unidos, sin ofrecer una explicación ni advertirles a los padres.

Esta medida desató una gran polémica en el Distrito Escolar Independiente de Dallas, haciendo que las autoridades tuvieran que disculparse y dar una explicación.



Recientemente se envió a casa un folleto para que los padres pudieran hablar con sus hijos sobre cómo mantenerse a salvo en esos casos (…) Desafortunadamente, no brindamos ninguna guía o contexto. Pedimos disculpas por la confusión y agradecemos a los padres que se acercaron para ayudarnos a ser mejores aliados", declararon.

El polémico libro lleva por título "Mantente a salvo" (Stay Safe) y contiene tres palabras clave: "Corre, Escóndete, Pelea" (Run, Hide, Fight), que son parte del protocolo recomendado por las autoridades en caso de tiroteos. Una de las frases iniciales del libro menciona: "Si te encuentras en peligro, Winnie the Pooh y sus amigos te enseñarán cómo actuar".



Según una consultora especializada en el tema, el libro ha sido desarrollado utilizando un lenguaje simple y adecuado para niños, y ha contado con la colaboración de policías y profesores. Además, los textos incluyen las imágenes originales de Pooh que fueron creadas en el Reino Unido a principios del siglo XX por A.A. Milne y que están libres de derechos de autor.



Con información de El Universal y Jamie Stengle - The Associated Press

Tal vez te interese: Matan a tiros a 2 niños de Pensilvania mientras jugaban con sus gatitos en el patio de su casa; otra víctima, objetivo del ataque, también murió en el tiroteo