'Lashista' se da cuenta que su clienta tiene piojos

En redes sociales se publicó el caso de una joven ‘lashista’ que contó cómo encontró piojos en su clienta cuando ya iba a media aplicación.

Es muy común encontrar a chicas que usan extensiones de pestañas y las citas para colocarlas pueden tener una duración de entre una y 2 horas.

El clip se volvió popular en TikTok y hasta el momento tanto la reacción de la joven así como su explicación de por qué continuó con la aplicación tienen más de diez mil likes y comentarios, indica Milenio.

El reto es no rascarse la cabeza al leer esto y es que, aunque no lo creas, este video ya se hizo popular no solo porque la joven le sacó el piojo a su clienta, también porque demostró su ética profesional.

La joven dijo que ella se dio cuenta de este problema cuando se encontraba a media aplicación, además de que aseguró que tuvo una pequeña discusión con la clienta por ese motivo.

“Yo le pregunté a mi hermana, que además tatúa qué haría ella, también le dije a mi cuñada, pues más que nada para saber qué hacer porque ni modo que le dijera, cuando veo que un piojo agarra carrera hacia la cara y pues se lo quite pero como que le jale el pelo a la muchacha”

La joven le informó a la clienta de su problema, sin embargo, ella respondió que ya sabía.

La clienta contestó “ya sabía, me los pegaron hace como tres meses en un salón de belleza, pero como tengo el cabello largo no me lo quiero cortar y ayer de hecho me saqué un montón”.

La ‘lashita’ dijo que ya no atendería a la joven y que como medida de prevención compró gorritos para sus próximas clientas.