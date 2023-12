Ladrón descubre fotos de violencia en celular robado y expone al agresor

Brasil.- Recientemente se volvió viral el caso de un ladrón que expuso en redes sociales la violencia de una chica a la cual le robo su celular días antes.

Un presunto delincuente robó el celular a una mujer, y cuando navegaba por el celular se dio cuenta que la víctima de robo además era víctima de violencia, pues era golpeada por su novio. Esto lo descubrió al ver unas fotos y conversaciones de la pareja.

En Whats app, encontró el chat de la joven llamada Laura Zaffari y su novio. Con las conversaciones comprobó que la pareja de Laura era la responsable de los golpes de la mujer.

"Sólo quería que reconocieras lo que hiciste. Allí admitiste más de una vez que sí me golpeaste pero no fue intencional, esa no era la intención. Ahora dices que estoy loca y que no me pegaste, maldito Kelvin, te cuidé con todo el amor del mundo(...)".