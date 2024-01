La verdad de las bailarinas del siglo XIX

CIUDAD DE MÉXICO.- La tecnología y las redes sociales pueden ser lugares seguros y de aprendizaje, dependiendo del uso que el usuario les dé. En la plataforma de TikTok, no solo encontrarás videos de comedia o de artistas y creadores de contenido viralizados con las tendencias de baile, sino que también podrás descubrir a numerosos creadores que utilizan la plataforma como una herramienta para difundir conocimiento en diversas áreas, desde famosos video bloggers de viajes hasta recetas de cocina, clases de música, moda, arte, y una amplia variedad de contenidos relacionados con ciencia e historia.

En esta ocasión, coincidimos con la creadora de contenido @lourdesvdfp, conocida como Lourdes De Freitas, quien cuenta con más de 68 mil seguidores. Entre su contenido de cultura popular, ofrece listas de reproducción muy interesantes, como chismecito histórico, realeza, pop culture, literatura clásica e historias de ballet.

El video que está llamando la atención es su breve análisis sobre el cortometraje francés "LOUISE", realizado en 2021 por GOBELINS. En este video, Lourdes explora la situación social en la que se desenvolvía el ballet en sus inicios.

 

Para sorpresa de muchos, Lourdes nos revela en sus palabras que verdaderamente el ballet se trataba de "complacer a los hombres".

Nos comenta también que la protagonista del cortometraje hace alusión a un tipo de bailarinas en ese entonces conocidas como "petit rat" que traducido al español del francés significa "rata pequeña", las cuales eran adolescentes o chicas muy jóvenes que venían de contextos socioeconómicos difíciles y que trabajaban en la ópera de París para mantener a sus familias.

Después nos narra un poco la historia de este cortometraje, y sobre el personaje principal que es Louise, una petit rat, cuyo vestuario es de los más sobrios y modestos, ya que muy seguramente no tiene dinero para comprarse algo más sofisticado, y que en el día de trabajo que podemos apreciar, ella se encuentra cansada, sin muchas ganas de trabajar, pero aún así se adentra a una habitación diseñada para los suscriptores del teatro, donde se encontrarán con las bailarinas de la ópera de París. Ella iba rechazando a varios hombres que le pedían sus favores. Sin embargo, en ese momento se nos introduce brevemente a un segundo personaje llamado Rose, la cual aparenta tener un poco más de edad y experiencia, la cual le recuerda que no le ha pagado cierto dinero que le prestó. Ella trata de zafarse del compromiso, pues ese día no tiene ganas de "complacer" a ningún hombre, pero Rose le insiste diciendo que tiene que pagar la renta. Por lo que a Louise no le queda más remedio que trabajar esa noche y le asegura a Rose que tendrá el dinero ese mismo día.

Louise comienza a buscar al cliente que sabe le pagará más ese día, y con una escena explícita e inesperada, se nos muestra la incomodidad de Louise al cumplir con su trabajo, tratando de disociarse en aquel momento observando sus zapatillas y guantes, recordando de alguna manera, por qué hace lo que hace.

Te puede interesar: Nueve datos curiosos de la serie de "Echo" de Marvel

Luego, tenemos una escena donde el grupo de bailarinas se desvisten y visten con un atuendo normal, regresando a sus vidas. Entre pláticas y abrazos fraternales, Louise por fin se acerca a Rose y le paga el dinero que le debía, a lo cual ella le regala un macarrón. Así, en parejas de amigas, las chicas se retiran de su lugar de trabajo.

El breve análisis de esta tiktoker cuenta con un millón de reproducciones, así como 207 mil reacciones y más de 2 mil comentarios.