La tétrica historia de la casa “imposible de vender”

Podría decirse que cumple con todos los requisitos para ser la casa ideal: bien ubicada, cómoda, y a bajo costo. Sin embargo, a pesar de que de los agentes inmobiliarios la tienen entre sus propiedades destacadas, nadie ha podido venderla.

La vivienda, ubicada en el condado de Merseyside (Inglaterra), apenas cuesta 100 mil libras esterlinas (unos 129 mil dólares), y cuenta con un amplio terreno que brinda la posibilidad de continuar ampliándolo con el tiempo.

Sin embargo es su macabra historia la que hace imposible su venta. Según el medio The Liverpool Echo, la casa solía ser una funeraria y está apartada de la ruta principal, lo que le dio fama de aterradora. Esto quiere decir que, no solo no tiene vecinos cercanos, sino que además la rodea un área boscosa.

Descrita por los agentes inmobiliarios como “una propiedad única”, la vivienda se encuentra en muy buenas condiciones y tiene muy buena iluminación natural gracias a las enormes ventanas y puertas del patio, indica Radio Mitre.

Además, fue decorada con muebles de muy buen gusto y el baño fue reciclado totalmente. Incluso desde la inmobiliaria que vende esta casa, se destaca una suite de ducha de tres piezas “extremadamente moderna, que consta de inodoro de bajo nivel, lavabo con pedestal y cabina de ducha con ducha eléctrica montada en la pared”.

El salón, por su parte, tiene un piso de baldosas simple, con una peculiar escalera de paleta en el centro de la habitación que conduce al dormitorio. Se trata de una habitación “estilo loft” que ocupa toda la planta alta.

Sin embargo, pese a todas las comodidades y su ubicación en una “muy solicitada” zona conocida como Churchtown, la propiedad no consigue dueño debido a su oscuro pasado.