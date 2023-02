La reseña de una clienta que NO entró al local indigna al dueño y a usuarios en redes: "No es consciente del daño que hace"

Es muy común que antes de querer conocer un lugar vayamos a verificar que dicen las reseñas, incluso se puede decir que nos guiamos en los comentarios para decidir si asistir o no al lugar, pues las opiniones son de suma importancia.

Es por eso que para los dueños las reseñas se han convertido en algo muy importante para sus restaurantes. A pesar de la importancia que estas reseñas en internet tienen para algunas personas y los dueños, hay otras que ven esto como cualquier cosa, por lo que deciden opinar cualquier "comentario" sin saber las consecuencias de sus malas opiniones.

Precisamente esta es una acción que realizo una "clienta", quien posteó un comentario opinando sobre el restaurante, agregando la calificación más baja y añadiendo como comentario.

"No he estado. No puedo decir nada de ello, solo pasé de pasada", escribió.