La discusión sobre la exclusión de menores en bodas: ¿Una tendencia en aumento o una falta de consideración?

Ciudad de México.- Un nuevo debate surgió en redes sociales cuando una mujer rechazó una invitación de boda debido a que los novios no permitían la asistencia de niños. La conversación, compartida en línea, ha generado diversas posturas sobre si se debe permitir o no la presencia de menores de edad en estos eventos. La tendencia de no permitir niños en bodas ha sido señalada como cada vez más común en México y el mundo.

Se arma discusión entre amigas por no permitir niños en su boda:

El incidente inició con una conversación casual entre dos amigas en WhatsApp, en la que una de ellas rechaza la invitación debido a la restricción de niños impuesta por los novios. La novia cuestionó si existía algún problema con las indicaciones de la invitación, lo que llevó a la mujer a responder que seguía la indicación y que no asistiría a la boda.

Usuarios argumentan distintos puntos de vista al respecto del tema:

Usuarios en redes sociales compartieron diversas posturas sobre la presencia de niños en bodas. Algunos consideran que es una falta de respeto hacia los novios si los invitados llevan a sus hijos, mientras que otros argumentan que las familias con hijos pequeños no siempre tienen con quien dejarlos y deben ser considerados en estos eventos. La discusión sigue abierta en línea.

¿Qué decía la invitación a la boda?

Luego de que la novia cuestionara si existía algún problema con las indicaciones de la invitación, la mujer le expresó que la estimaba, pero no quería ningún problema y por eso mejor no acudiría y se limitó a responder: “La invitación dice NO NIÑOS y donde mis hijos no son bienvenidos pues yo tampoco. Te deseo lo mejor y felicidades por tu boda”.

Declaran que esta decisión no siempre es bien recibida por invitados:

Cabe destacar que, en este caso, la decisión fue tomada por los novios, quienes establecieron la restricción de no permitir la asistencia de niños en su boda. Sin embargo, esta decisión no siempre es bien recibida por los invitados y puede generar conflictos, como se ha evidenciado en esta conversación compartida en redes sociales.

Discusión generó tremendo debate por diferentes posturas:

Así fue como terminó la conversación, pero esta frase bastó para iniciar el debate en el que muchos afirmaron que lo correcto es no invitar a los niños a las bodas, mientras que otros felicitaron la decisión que tomó la madre de familia.

Nuestra boda fue "no niños" y la pasamos muy a gusto.



No odiamos a las infancias; pero no manchen, nos casamos en un antro. Querer llevar menores es tan horrible como convertir las fiestas infantiles en pedas —que las pobres criaturas ni disfrutan—. pic.twitter.com/DtxMs6L53X— Pável Gaona (@PaveloRockstar) May 8, 2023

Por otra parte, algunas personas consideraron que limitar el ingreso de los niños a las bodas es un acto de desprecio hacia los menores de edad.

Este post ha sacado el adultocentrismo y desprecio por las y los niños. Se sabe que hay ambientes que no son apropiados para infantes, pero en esta época donde se desgarran las vestiduras por temas de inclusión esa misma gente es incapaz de imaginar alternativas incluyentes. https://t.co/PCEbk1Vgqf— Nancy Ortiz �� (@nancyortiz_) May 8, 2023

