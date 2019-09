La NASA y ESA se unen para intentar desviar asteroides, estrellando naves

Un asteroide terrestre no tendría que ser enorme para ser un problema. Incluso algo de solo un par de cientos de pies de ancho podría causar una devastación generalizada si golpea un pueblo o ciudad.

La semana pasada, más de 130 científicos se reunieron en Roma para obtener más detalles sobre una colaboración informal entre la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) llamada AIDA, abreviatura de "evaluación de impacto y desviación de asteroides". AIDA se refiere a un par de misiones diseñadas para estrellar una nave espacial contra un asteroide cercano a la Tierra y luego estudiar el impacto para ver qué tan factible sería para los humanos empujar un asteroide fuera de su trayectoria, si alguna vez lo necesitamos.

"Hoy, somos los primeros humanos en la historia en tener la tecnología para evitar que un asteroide impacte la Tierra", dice Ian Carnelli de la ESA. “La pregunta clave que queda por responder es: ¿son las tecnologías y los modelos que tenemos lo suficientemente buenos para funcionar realmente? Antes de conducir un automóvil, debe tener una póliza de seguro. Bueno, AIDA es la póliza de seguro para el planeta Tierra ".

Comienza con la Prueba de redireccionamiento doble de asteroides de la NASA (DART). Un trozo de metal de media tonelada se lanzará en julio de 2021 y se dirigirá hacia 65803 Didymos, un asteroide binario (formado por un gran asteroide orbitado por una "luna" más pequeña). Después de 16 meses, DART llegará a Didymos y chocará contra la luna a más de 14,700 millas por hora.

La colisión debería ser suficiente para cambiar la órbita y la velocidad de la luna alrededor del cuerpo primario en una fracción de un porcentaje, una pequeña cantidad, pero medible por los telescopios de la Tierra. Un cubesat de fabricación italiana llamado LICIACube se separará de DART justo antes del impacto y tomará imágenes directas de la colisión. Si funciona, será la primera vez en la historia que los humanos hayan cambiado físicamente la trayectoria orbital de un objeto basado en el espacio.

DART también probará un par de nuevas tecnologías de vuelos espaciales. El primero es un nuevo sistema de propulsión eléctrica solar, llamado NASA Evolutionary Xenon Thruster-Commercial (NEXT-C). Se basa en un sistema utilizado por primera vez en la misión Dawn lanzada hace más de una década, para estudiar los protoplanetas Vesta y Ceres. El segundo es la navegación autónoma en tiempo real de maniobra de cuerpo pequeño (SMART Nav), un nuevo algoritmo para la orientación de la nave espacial y el control de la navegación. SMART Nav será responsable de apuntar DART a la luna.

"Uno de los principales desafíos de DART es apuntar de manera confiable e impactar directamente en la pequeña luna, a 6,8 millones de millas de la Tierra", dice Nancy Chabot, científica planetaria de la Universidad Johns Hopkins, quien es la coordinadora de DART. Aproximadamente una hora antes del impacto, SMART Nav identificará el asteroide correcto de los dos y luego dirigirá la nave espacial hacia él.

Mientras tanto, está Hera, el bebé de la ESA en la colaboración AIDA. Hera no se lanzará hasta 2023, y no llegará a Didymos hasta cinco años después.

Hera incluye dos cubesats con sus propios sistemas de propulsión, uno de los cuales intentará aterrizar en Didymos. La nave espacial usará una cámara, un LIDAR y una cámara termográfica para hacer más observaciones de la forma del cráter de impacto y evaluar lo que le sucedió al asteroide después del intento de desviación de DART. Al igual que DART, Hera utiliza un sistema de navegación autónomo, en este caso para evaluar de forma independiente qué partes del asteroide vale la pena estudiar y estudiar, y para descubrir cómo llegar a esas áreas.

Nada de esto sería posible si Didymos no marcara únicamente una tonelada de casillas. "No está en camino de chocar con la Tierra y, por lo tanto, no representa una amenaza actual para el planeta, pero su naturaleza binaria permite la demostración del impactador cinético de DART", dice Chabot. Dado que la luna ya está orbitando otro objeto, tenemos un escenario más controlado desde el cual medir cuánto impacto de DART afecta la órbita de la luna. Además, esa órbita, que pasa por delante y por detrás del cuerpo primario, también le da a los telescopios terrestres la oportunidad de estudiar el impacto desde las mejores perspectivas.

La NASA, la ESA y sus socios están progresando. Tanto Carnelli como Chabot creen que el taller fue un gran éxito, especialmente cuando se trata de desafíos de navegación y formando una estrategia para permitir que Hera imagine el cráter de DART (que ahora creemos que podría ser mucho más grande que las estimaciones anteriores sugeridas).

" La defensa planetaria es realmente un esfuerzo mundial", dice Carnelli. “Además de la tecnología y la ciencia, AIDA también es un muy buen experimento en términos de colaboración entre científicos y agencias de todo el mundo. Es el tipo de cosa que se necesitaría si un asteroide estuviera en curso de colisión con la Tierra ".

Con información de MIT Technology Review.