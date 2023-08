Joven sorprende al llegar a su fiesta de xv años en un ataúd

Hermosillo, Sonora. - Una joven quinceañera dejó a sus invitados atónitos al llegar a su fiesta dentro de un ataúd. El evento, inspirado en el spin-off de los Addams dirigido por Tim Burton, tenía como tema central el personaje de Merlina, y su entrada dramática encajó perfectamente en la oscura cinta.

La madre de la joven, Naty Ruiz (@natyruiz39), compartió la peculiar entrada de su hija, Mia, a través de las redes sociales. La fiesta de XV años se desarrolló en un ambiente sombrío, con colores en morado y negro que dominaba la decoración. La mayoría de los invitados también optaron por vestimenta en tonos oscuros, lo que complementó a la perfección la temática del evento.

En los comentarios, Naty Ruiz aclaró: "Los XV años son una ocasión única, y mi hija quería la temática de Los Locos Addams, con su entrada en un ataúd antiguo y deteriorado". Aunque la elección de Mia fue fuera de lo común, la comunidad no pudo evitar expresar su sorpresa y humor ante la extravagante llegada de la quinceañera.

El video de la entrada, compartido por Naty Ruiz, se volvió viral rápidamente, acumulando más de 2.6 millones de reproducciones. Los comentarios no se hicieron esperar, y mientras algunos invitados y espectadores se unieron a la diversión, otros expresaron su incredulidad ante la creativa elección de Mia.

Entre los comentarios que circularon se encontraban: "¿Los invitados no sabían que era una fiesta de cumpleaños?", "Ni muerta me perdería mis XV años", "Si en mi propio funeral no entro así, no quiero nada", "Cada quien celebra como quiere... Yo recuerdo haberlo celebrado estando viva", "Ni en mis sueños más locos", y "Si fuera invitado, me expulsarían por reírme demasiado".