Joven se tatúa el logo de una conocida marca de Pollo para conseguir comida gratis, pero la estrategia falla

Hermosillo, Sonora. - En las últimas horas, un video viral en la plataforma TikTok ha captado la atención de miles de usuarios, mostrando la peculiar historia de un joven y su inusual intento por obtener comida gratis de su cadena de pollo al carbón favorita. Se trata de Alan Nevarez, conocido en la plataforma como @alansivoro.

En el video compartido en su cuenta de TikTok, Alan Nevarez demuestra su gusto por la cadena de restaurantes de pollo al carbón, Pollo Feliz. Sin embargo, su intento de obtener comida gratuita a través de una estrategia, pero no resultó como él había esperado.

En el video, se puede ver cómo Alan entra en una sucursal de Pollo Feliz con la intención de intercambiar algo por su comida.

En un gesto que sorprendió a todos los presentes, Alan Nevarez se quita la camisa en presencia del encargado de la tienda y muestra un tatuaje en su brazo izquierdo con el logo de la cadena de restaurantes. Con eso buscaba demostrar su lealtad y amor por la marca, en la esperanza de recibir una recompensa por parte de la empresa.

No salió como esperaba

Sin embargo, la respuesta del gerente no fue la que Alan Nevarez había anticipado. Aunque su gesto fue inusual y valiente, el gerente de la tienda informó al joven que no había ninguna promoción actual que ofreciera comida gratis a cambio de tatuarse el icónico logo del Pollo Feliz en su brazo. La estrategia, por lo tanto, no tuvo el resultado deseado para el joven.