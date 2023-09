Joven se decepciona de su cita al verlo llegar con playera de Cristiano Ronaldo

Hermosillo, Sonora. - Una joven compartió recientemente a través de su cuenta de TikTok, @javidasilva.streams, los detalles de su primera cita con un chico, desencadenando una polémica entre sus seguidores debido a las críticas dirigidas hacia la vestimenta del joven.

En el video publicado por la usuaria, se puede ver a la joven sentada en lo que parece ser un restaurante, y su expresión facial claramente refleja disgusto y decepción. En la descripción del video, escribió: "Acabo de salir con este chico y miren cómo viene vestido".

La principal razón de su descontento era que el chico llegó a la cita con una camiseta que mostraba la imagen de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más influyentes del mundo.

Recibió fuertes criticas

La publicación provocó una oleada de comentarios por parte de los seguidores de la joven, algunos de los cuales expresaron su sorpresa y desaprobación por su actitud hacia la vestimenta del chico.

Te puede interesar: Propuesta de matrimonio en concierto de Banda MS acaba mal

Algunos comentarios incluyeron: "Alguien dígale al chico que ahí no es. ¡Que huya!", "¿Te trató mal? ¿Te menospreció por su vestimenta? ¿O algo así? Porque no veo sentido en ello", y "¿Por qué tendría que ir formal? Es una cita, se van a conocer, eso implica su manera de vestir, y la manera de vestir no habla de su mentalidad".