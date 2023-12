Joven revela que rechazó a Peso Pluma en la preparatoria por cantar feo

Ciudad de México.- Hassan Emilio Kobande Laija, conocido artísticamente como Peso Pluma, ha experimentado un ascenso vertiginoso en la escena musical. No obstante, su camino hacia la fama estuvo marcado por desafíos, los cuales reveló recientemente durante una entrevista compartida en la cuenta de TikTok de Ice Fire (@icefire_oficial).

Antes de alcanzar la cima de la industria musical, Peso Pluma enfrentó el rechazo sentimental en sus años de preparatoria. En un revelador video compartido por Ice Fire, una antigua compañera de estudios detalló cómo rechazó sentimentalmente al joven artista.

Yo rechacé a peso Pluma en la preparatoria (...) él siempre me miraba y así, algún día se animó a hablarme y pues le dije que no”, confesó la joven.

Además, señaló que, aunque estaba contenta por el éxito de su excompañero de preparatoria, seguía sin atraerle debido a su voz, que según ella, se asemejaba a la de un gallo.

No (me gusta), tiene voz de gallo o no sé”, concluyó.