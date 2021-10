Joven 'explota' por ser linda; revela los problemas que enfrenta

Aunque se cree que las personas que son catalogadas como bellas –por los estándares que marca la sociedad– tienen la vida resuelta, lo cierto es que la realidad es otra. Así lo dejó claro una joven de Argentina de TikTok, que aseguró que “ser linda no es un privilegio".

Sus declaraciones de inmediato causó polémica y se volvió viral. ¿Por qué no gustó su video? ¿Quiénes sí y quiénes no son personas bellas, guapas, hermosas? Fue a través de TikTok en donde el caso de la joven de Argentina se hizo visible y viral.

Y es que de acuerdo a su testimonio, las mujeres bellas sufren porque hay mujeres que las atacan y hombres que las acosan.

Te puede interesar: VIRAL: Mujer recibe regalo muy especial por parte de su familia

“¿Por qué es una reverenda mier.. ser linda? Y sí, estoy hablando en serio", indicó al inicio de su video.

Con un listado, la joven aseguró por qué no es tan positivo como se cree ser bella. Primero, puntualizó que las mujeres suelen ser muy groseras con otras que son lindas. Y hasta reprodujo el machismo con la frase de que las mujeres son las peores enemigas de las mujeres, indica Milenio.

"Es una mier.. ser linda porque hay miles de veces que entras a una joda, a un cuarto lleno de mujeres, y lo primero que hacen es mirarte con una cara de oje... Las minas te recontra envidian y no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer. Si pueden hacerte sentir para la mier.., lo van a hacer. Si pueden tratarte para la mier.., lo van a hacer ", indicó.

Después, aseguró que las ‘lindas’ también tienen problemas con los hombres, pues las acosan y no saben si en verdad quieren una amistad o bien quieren envolverlas para tener algo más.

"Cuando te tratan bien, no sabés si es amable o te quiere caer. Hacen cualquier cosa para bajarte la guardia: hacerse el amigo, el gay, hacerse lo que te imagines. Y en el momento que menos lo esperes, aprovecharse de vos. Es una mier.. ser linda porque tenés que estar esquivando pi... de gente en la calle que no conocés, pij... de profesores, pij... de entrenadores, pij... de tus amigos. Es desear constantemente que alguien que conocés en tu vida no te quiera caer".

"Si un hombre hace algo por vos, estás pensando que seguramente quiera que se lo retribuyas. Y te sentís para el orto. Te sentís intimidada, invadida. Cada vez que se te acerca un hombre, independientemente de la edad y contextura física, pensás que es porque te tiene ganas", comunicó.

Por todo lo anterior, la joven que habló sobre la belleza, aseguró que el ser linda no es un privilegio: "Ser linda no es un privilegio, no es una ventaja. Es estar con los huevos en la garganta todo el día".

El clip de @carothm de inmediato se volvió viral con más millón y medio de reproducciones; además de que causó controversia, pues muchos aseguraron que la joven reprodujo machismo, ya que no acosan por ser mujeres.

“Por lo menos tiene el autoestima en el cielo”; “Quién te dijo que eras linda”; “Reini, el 90% de las cosas que dijiste nos pasan a las mujeres en general. No por ser lindas, sino por SER MUJERES", se lee entre los comentarios.