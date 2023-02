Joven encuentra que su novio la engañaba y hace que se tatúe su nombre

La historia de una joven se volvió viral en TikTok luego de qué esta compartiera la historia de cómo fue que hizo que su novio se tatuara su nombre después de enterarse que le estaba siendo infiel.

El video publicado en la cuenta -@jenn_romoo- se ha vuelto popular por la curiosa historia de la joven y desató varios comentarios que reaccionaron a la confesión de la joven.

Jennifer Romo, explicó en un video publicado en su cuenta de TikTok que llevaba muy poco tiempo con su pareja, pero él insistía en que quería tatuarse su nombre.

“Momentos que me mantienen realmente humilde pero ganadora también. Ya llevábamos tantito tiempo y este wey me había dicho que se quería tatuar mi nombre, hermanas”, dijo.

La tiktoker comentó que todo pasó en el 2020 y aunque no estaba de acuerdo en que su pareja en ese momento tomara la decisión, él le confirmó que sacó una cita con un tatuador, indica Milenio.

“Y resulta que me dice: ‘Oye, acompáñame a un partido de fútbol y de ahí nos pasamos a donde me van a tatuar y yo, la neta, no quería dejar que se tatuara mi nombre”, expresó la joven.

Una vez en el lugar donde el hombre se disponía a jugar fútbol le encargó a su novia que le cuidara su teléfono. La joven dijo que revisó el teléfono de su novio para mandarse unas fotos a su celular. Pero, la joven se encontró con la sorpresa de ver unas fotografías de su novio con otra mujer en un motel.

“Entonces, me meto a las fotos y tenía un álbum ahí bien escondido, medio turbio, y yo: ‘¿Qué será esto?’”, recalcó Jennifer, quien llegó a ver imágenes de su entonces pareja con otra mujer en un motel. “Yo no quería dejar que se tatuara, pero vi eso y dije: ‘Ah no pues, ahora te ching**, hermana. Ahora te ching**’”, agregó la tiktoker.



Después la joven tuvo que aguantar su coraje, pues quería que su novio se tatuara. Por esta situación, la chica decidió no enfrentar a su novio hasta que ya estuviera con su nombre tatuado.

“Yo estaba consciente que era algo que él ya tenía planeado hacer, pero están de acuerdo que si yo lo enfrentaba y le decía que ya hasta aquí, pues ya no se iba a tatuar, entonces yo decidí esperarme hasta que el tatuaje estuviera totalmente terminado para poder enfrentarlo y mandarlo a la ching***, y pues así fue, hermanas”, externó la mujer.

Al final la TikToker decidió terminar enviando un mensaje a todas las personas que vieron su video que sea vuelto viral. Jennifer dijo qué si su novio las engañaba, por lo menos que hicieran que se tatuaran su nombre para que así recuerden su infidelidad.

“Entonces, si a ustedes las van a engañar, por lo menos asegúrense que los cabr**** tengan su nombre tatuado o algo de ustedes tatuado para que se acuerden de su pendej*****”, finalizó.

Después de confesar su historia, la joven recibió varios comentarios de los usuarios de Internet

"Jajajaja acaso eres alumna de Belinda"; "Wey, los desquites de los engañas son cada vez más creativos"; "Chica, mi ex se tatuó mi cuerpo antes de terminarlo", son algunas palabras que escribieron los usuarios.