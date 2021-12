Jefe reprende a una pasante por querer estar con su gato moribundo

Se ha compartido en redes sociales una historia inspiradora sobre la renuncia masiva de sus compañeros de trabajo luego de que el jefe de su departamento le prohibiera a una pasante irse a casa más temprano para permanecer con su gato moribundo.

"Su madre le acababa de llamar para decirle que su gato se estaba muriendo y que se fuera directamente a la veterinaria. Quería unos días libres y el jefe básicamente le dijo que los gatos son animales y que no le estaba permitido pedir tiempo libre a menos que se tratara de la muerte de un ser humano", relató el internauta.

Pese a que este tipo de conversaciones suelen ser privadas, el jefe optó por hablar con la becaria en la oficina en lugar de su despacho, y parte del equipo del departamento escuchó su conversación. La chica "estaba llorando, agarró sus cosas y se fue corriendo de la oficina", escribió el usuario que presenció la escena junto con sus colegas.

Tras el incidente, el autor de la publicación decidió renunciar, pero antes envió un correo electrónico a sus compañeros de trabajo para despedirse —una costumbre común en la empresa—, en el que indicó que la razón principal de su decisión era aquella conversación entre el jefe y la joven.

El mensaje de despedida inesperadamente desencadenó una ola de renuncias de otros empleados que se vieron indignados por la actitud del jefe. Una decena de empleados preguntaron cómo se llamaba aquel hombre, y finalmente más de 20 personas presentaron sus renuncias.

La situación en el colectivo ya era tensa, pues la compañía había recortado los sueldos a pretexto de evitar los despidos y no pagó los bonos prometidos cuando llegó a obtener beneficios récord. Antes de la historia con la becaria, un 20 % del departamento del autor de la publicación ya se había ido.

Siendo especialista en informática, el internauta no tuvo ningún problema para encontrar otro empleo y, en ese sentido, ironizó sobre su exjefe quien no quedó impune después de la renuncia masiva a raíz del incidente.

Durante sus últimos días en la oficina, el jefe llegó a reprenderlo, ya que sus propios superiores lo sancionaron y el hombre podría perder su trabajo. "No me da pena porque es un imbécil, pero su familia va a sufrir un duro golpe porque no tiene ninguna habilidad rentable además del PowerPoint", publica Reddit.