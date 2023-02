Invalidan título a estudiante, dijo en TikTok que se graduó sin aprender

Molesto, el joven Jonathan de Jesús dio a conocer que su universidad le quitó su título luego de que bromeara en un video de TikTok.

En la grabación se puede ver a un grupo de estudiantes graduados que dicen no haber aprendido lo suficiente para ejercer como enfermeros y, sin embargo, lograron graduarse.

El caso pasó en Venezuela, en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA).

"Cómo olvidar el día que por este video la UNEFA me anuló mi título de enfermería y por eso no he podido ejercer mi carrera", dijo.

Después de dar a conocer el caso, el usuario de TikTok apareció enojado para dar su versión de los hechos en que no le han permitido ejercer.

Calificándolo de "injusticia" por parte de las autoridades escolares, comenta que el video fue tomado tras recibir el título, pero que era solo humor, indica Milenio.

"Nos implicaron como personas que manchamos el nombre de la universidad", expresa. "Cuando el video claramente tenía la etiqueta de humor", agrega.

Además relata que luego de esto, les comentaron que debían pedir una disculpa y la realización de "un curso de nivelación de un mes", lo cual calificó como "injusto".

Según muestra, cumplió con todo el programa de estudios y presume "tuve las mejores notas" y que tuvo un promedio de 18 —el máximo en Venezuela es 20—. Expresó que sus méritos lo llevaron a dar un discurso de graduación.

Lo llamaron al núcleo de la universidad en Caracas, donde asegura que lo trataron "horrible", lo hicieron esperar ocho horas y le informaron que su título estaba anulado.

También el tiktoker hizo un llamado a as autoridades de la UNEFA y al gobierno de su país para "hacer justicia".