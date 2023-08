Insólito: Mujer se rehúsa a pagar en el mercado alegando que Dios se lo dijo

Hermosillo, Sonora. - En un curioso incidente capturado en video, una mujer intentó llevarse productos de un puesto de mercado sin pagar, argumentando que Dios le había indicado que podía hacerlo. El video, que se volvió viral en TikTok, muestra cómo la mujer discute con el vendedor del puesto en un mercado.

En la grabación, se observa a la mujer discutiendo con el vendedor mientras intenta llevarse lo que parece ser una selección de alimentos. Sorprendentemente, ella basa su acción en una supuesta revelación divina que recibió durante sus oraciones.

La mujer asegura que había rezado y que, durante ese momento de conexión espiritual, recibió un mensaje de Dios que le permitía ir al mercado y tomar los alimentos que necesitara sin tener que pagar por ellos. "Me la tienes que dar porque yo estaba orando y Dios me dijo: 'Ve y toma las cosas que necesites porque yo te las voy a dar'", le expresó la creyente al vendedor.

El vendedor, evidentemente sorprendido y escéptico ante esta justificación, se niega a ceder ante la solicitud de la mujer y exige el pago adecuado por los productos. "¿Me viene a decir a mí que Dios le dijo que viniera a comprar su comida gratis?", respondió el vendedor con incredulidad.

La mujer, sin embargo, insiste en su afirmación y explica su situación económica. Ella menciona que en su hogar tiene hijos que no han comido desde el día anterior y que no cuenta con dinero alguno. Según sus palabras, Dios le habría indicado que encontraría lo que necesitaba en el mercado. Ante la negativa persistente del vendedor, la mujer incluso propone ponerse a trabajar para pagar la mercancía, aunque alega que no puede dejar a sus hijos solos.

Finalmente, otro cliente observa la situación y decide intervenir. Al ver que la mujer no tenía intenciones de abandonar el mercado sin los productos, decide pagar por la compra en su lugar y, en una expresión de gratitud, se dirige al vendedor: