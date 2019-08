Implante anticonceptivo a punto de perforar pulmón de mujer

VIANA DE CASTELO. – La vida de una mujer portuguesa corrió peligro luego de que le implantaran bajo el brazo un aparato anticonceptivo que por poco termina perforando uno de sus pulmones. Los médicos notaron una anomalía en el procedimiento luego de que la paciente fuera a hacerse revisar por un sangrado vaginal. Después de evaluar la condición de la joven, los especialistas publicaron un artículo el 26 de junio del año en curso explicando la extraña anomalía.

Como señala The Sun, la mujer de 31 años, cuyo nombre no fue revelado por el medio, había usado ese implante anticonceptivo por alrededor de 8 años hasta que comenzó a notar un sangrado que le duró tres meses. De esa manera fue a hacerse revisar a un centro de salud de la ciudad portuguesa de Viana do Castelo, sin embargo en un principio los médicos no lograron localizar el implante que había estado bajo su brazo liberando hormonas.

En un informe médico que le realizaron a la joven, los especialistas indicaron que la varilla habría podido moverse fuera de lugar en dirección de las venas y las arterias pulmonares.

De acuerdo con The Sun los especialistas escribieron: “Los factores de riesgo para la migración del implante son técnicas de colocación: si se introducen profundamente la migración puede ocurrir en el sistema venoso y luego en el sistema arterial pulmonar”.

Según sugirieron en su informe, el dispositivo se colocó muy profundo debajo de su brazo lo que causó que fuera absorbido por un vaso sanguíneo por lo que finalmente terminó viajando por su cuerpo a través del torrente sanguíneo.

El traslado del objeto por su cuerpo no la afectó y tuvo una recuperación rápida de la cirugía, por lo que en tan sólo 4 días fue dada de alta del hospital. En cuanto al sangrado vaginal, los especialistas indicaron que pudo haberse ocasionado luego de que el dispositivo dejara de funcionar, llevando a que volviera el sangrado normal del periodo, informó The Sun.

En el artículo elaborado por los especialistas y que fue publicado en la revista BMJ Case Reports, describen el caso de la joven de 31 años como muy inusual y así mismo recomiendan que las mujeres que se realicen ese tipo de implantes deben hacerlo revisar periódicamente.

Con datos de Bles.com