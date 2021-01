Hoy es 21 del año 21 del siglo 21

Today at 9:21 pm, it will be 21 hours, 21 minutes, of the 21st day, of the 21st year, of the 21st century. I don't know whether to celebrate it or scream



Hoy a las 21:21, serán las 21 horas, 21 minutos, del dia 21, del año 21, del siglo XXI. No se si celebrarlo o gritar