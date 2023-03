Hombre usa fibra del Doctor Simi y ¡no podía salir del baño!

CIUDAD DE MÉXICO.-Un hombre dijo en TikTok que utilizó la fibra del Doctor Simi y que “no podría salir del baño” porque “estaba fuertísima”.

Christopher Basteris, quien es chef, reveló que tenía dos días tomándola y que “le daba miedo salir a la calle”.

Llevo dos días (tomándola) y de verdad no he salido del baño. Yo nunca he batallado para ir al baño, pero yo creo que si tú estás estreñido o sufres de estreñimiento este producto te va a funcional ¡está fuertísimo!”, dijo en su video.