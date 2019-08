"Hola vecino de número", el nuevo reto en WhatsApp

No te asustes si durante los próximos días recibes un mensaje de WhatsApp con remitente desconocido y el texto: "¡Hola, vecino de número!".

Esta es la moda viral que se ha apoderado de las redes sociales y está causando furor. No es nada nuevo, porque según la web Know Your Meme nació en 2008 y algunos medios ya le dedicaron artículos en 2016. Pero ha vuelto a revolucionar Twitter en los últimos días.

¿En qué consiste el reto?

Todo aquel que quiera participar tiene que crear un nuevo contacto en la agenda de su móvil cuyo teléfono sea igual que el suyo, cambiando únicamente la última cifra por un número más o uno menos.

Tras escribirle a esa persona e identificarse como su "vecino de número" deberá publicar una captura de su conversación en las redes sociales.

Reacciones en las redes

En las respuestas de los destinatarios de los mensajes se encuentran todo tipo de reacciones.

Los tuiteros se han burlado de aquellas personas que no logran entender en qué consiste este viral, en ocasiones incluso aunque se lo hayan explicado. Muchas terminan bloqueando a su interlocutor.