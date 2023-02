Hay 'fábricas de streamers' en China

Existen unas ‘fábricas de streamers’ en China, las cuales se colocan en las calles, esto para la red social Douyin, que sería una versión TikTok en ese país..

Douyin cuenta con otras opciones, como seguidores , para ti y una sección que se llama en tu ciudad, entonces las chicas se van debajo de puentes o en las ubicaciones cerca de zonas donde viven personas con dinero, esto para tener mayor probabilidad de aparecer en el algoritmo.

Se colocan en zonas estratégicas también para evitar que las roben o generen algún daño.

También veces entran a fabricas en desuso para podre realizar sus actividades y ahora el gobierno chino ha puesto escuelas de influencers, además de generar un código de conducta con 31 prácticas prohibidas

Se debe estar bien vestido y con maquillaje, no decir groserías, no mostrar un alto nivel de riqueza y no hablar mal del gobierno chino, indica N.geolitics.

Además esta política restringe a mil 570 euros al día los beneficios generados por esos likes, ya qe los excedentes van para el gobierno.