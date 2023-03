Grupo de jóvenes tienen accidente Por grabarse mientras conducían

Actualmente, una práctica común que muchos tenemos es grabar desde nuestro dispositivo, esto para captar cualquier momento o vivencia por el que estemos pasando.

Sin embargo, esto no es siempre una buena idea, ir con el teléfono en la mano y distraerse en las redes sociales, puede ser peligroso en situaciones específicas.

Así como le ocurrió a un grupo de jóvenes, quienes se trasladaban en carro a Sagahun Colombia, una de ellas iba grabando por lo que quedo el registro completo de su accidente, clip que se viralizó a través de redes sociales.

Con la idea de dejar captado el agradable momento, la copiloto, quien no llevaba puesto el cinturón de seguridad, comenzó a grabarse mientras recorrían en el coche.

Como se puede ver a través del video, en el coche iban ella y al menos tres personas, incluyendo la conductora, quienes estaban atentas al video, hasta que ocurrió lo inevitable.

El grupo de chicas iban cantando en coro la canción, California de Feid. Fue de un momento a otro, cuando la conductora desvío la vista de la carretera y se unió a cantar con el grupo "Bebé, me siento en California porque fumo y no me dicen nada", sonaba en el reproductor.

Fue cuestión de segundos para que la música quedara en segundo plano y los gritos de las chicas protagonizaran la escena.

La distracción de la conductora derivo un terrible susto para ella y las pasajeras, aun que sin duda pudo haber sido peor.

Luego de que la copiloto recuperara su teléfono y lo tuviera a la mano, la conductora se observó bastante nerviosa luego del suceso.

"¡El carro de mi papá!, ¡El carro de mi papá! ¡De mi papá!", era lo que gritaba angustiada mientras sus amigos le pedían que se tranquilizara.

El video se viralizó en Twitter acumulando cientos de comentarios por parte de los usuarios en los que se cuestiona y critica la acción de los jóvenes.

"Sin ningún cinturón de seguridad puesto. ¡Qué belleza e irresponsabilidad! Antes no se mataron o terminaron en coma" o "Tres segundos bastó para la distracción para el accidente", son algunas de las opiniones.