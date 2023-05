Gracias por todo Coffee: Abuelita se despide de su perrito enfermo

Una abuelita se ha hecho viral en redes sociales por un triste y emotivo momento al despedirse de su perrito llamado coffee, quien se encontraba enfermo y ya era su momento de partir.

Esta triste y conmovedora historia fue compartida en TikTok a través de la cuenta miperrhijocoffee.

En la grabación se muestra a un can de la raza chihuahua acostado en una manta, mientras la mujer se despide y le dice lo siguiente:

Descansa, mi vida, descansa. Ya, estate tranquilo, fueron casi 10 años de felicidad, pasamos los 9 años juntos. Diste lo mejor de ti, 9 años durmiendo juntos en la misma cama, me recibías con mucho amor y me hacías cosas bonitas, me movías la colita”