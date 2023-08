Golden Retriever entra sin permiso a la piscina de sus vecinos

Zeppole es un Golden Retriever que se ha ganado el cariño de varios internautas en poco tiempo. Todo a raíz de ser captado por su dueña, Erin Farley, entrando sin permiso a la piscina de sus vecinos de New Jersey, Estados Unidos. Esa actividad la realiza con cierta regularidad.

De acuerdo al video viral que compartió su propietaria en la cuenta @errieting de TikTok, el can se dirigió sin problemas al patio de los vecinos para después darse un chapuzón. Cuando Erin fue hacia donde estaba con la intención de sacarlo, este dejó en claro que no quería irse, pues en un momento no se movió para nada y en otro hasta se alejó de ella.

“Desde el momento en que lo conseguí, me ha mantenido alerta”, contó la joven en diálogo con Inside Edition, que publicó dicha entrevista en su canal de YouTube. Erin Farley sostuvo que el singular comportamiento de su mascota empezó desde hace un par de semanas. Los vecinos están al tanto de lo que sucede y lo consideran a Zeppole muy adorable.

Sobre el hecho de difundir el video viral mostrando la travesura, Erin confesó que tenía dudas de hacerlo o no. “No estaba segura si yo era la única que pensaba que era divertido, pero me hace reír a carcajadas y tiene una personalidad completamente propia, así que si pudiera compartir eso y hacer reír a la gente, lo haría absolutamente”, indicó.